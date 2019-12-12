Голлівудський секс-скандал: Харві Вайнштейн заплатить 25 млн дол. 30 жінкам

Харві Вайнштейн. Фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n130740-gollivudskyy-seks-skandal-harvi-vaynshteyn-zaplatyt-25-mln-dol-30-jinkam.html

Ракурс

Голлівудський секс-скандал, у центрі якого опинився продюсер Харві Вайнштейн, близький до завершення. Вайнштейну довелося погодитися піти на угоду, яка обернеться для нього втратою 25 млн дол. Саме таку суму готовий заплатити продюсер 30 жінкам, які звинуватили його у сексуальних домаганнях та харасменті.

Інформацію про це опублікувало видання The Wall Street Journal

Продюсер став першою кісткою доміно, яка викликала так званий «ефект Вайнштейна», після чого багато знаменитостей піддалися звинуваченням у сексуальних домаганнях.

Адвокати продюсера протягом усього останнього року вели переговори з жінками, які звинувачували Вайнштейна в сексуальних домаганнях. У результаті переговорів було досягнуто згоди, що Вайнштейн заплатить жінкам кругленьку суму.

Крім того, продюсеру ще доведеться оплатити послуги адвокатів і погасити зобов’язання перед кредиторами кіностудії. А це ще 19 млн дол.

Дана угода дозволить закрити майже всі позови проти Вайнштейна. У січні 2020 року продюсера чекає суд у Нью-Йорку, де проти нього заведено кримінальну справу прокуратурою. Вайнштейн готовий піти на будь-які витрати, щоб обілити своє ім’я, але у продюсера дуже мало шансів повернутися до Голлівуду, який навряд чи погодиться його прийняти назад.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2017 року актриса Ешлі Джадд в інтерв’ю The New York Times заявила, що піддавалася з боку Вайнштейна сексуальним домаганням. Пізніше про домагання з боку продюсера повідомили Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі і десятки інших актрис. Всього налічувалося близько 80 жінок, які стверджували, що Вайнштейн схиляв їх до сексу.

Через сексуальний скандал із Вайнштейном розлучилася його дружина Джорджина Чапман.

Вайнштейн 25 травня 2018 року був заарештований поліцією Нью-Йорка і звинувачений у схилянні до орального сексу актриси Люсії Еванс під час одного з кастингів.