Голливудский секс-скандал: Харви Вайнштейн заплатит 25 млн долл. 30 женщинам

Харви Вайнштейн. Фото: РИА "Новости"

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Ракурс

Голливудский секс-скандал, в центре которого оказался продюсер Харви Вайнштейн, близок к завершению. Вайнштейну пришлось согласиться пойти на сделку, которая обернется для него потерей 25 млн долл. Именно такую сумму готов заплатить продюсер 30 женщинам, которые обвинили его в сексуальных домогательствах и харассменте.

Информацию об этом опубликовало издание The Wall Street Journal

Продюсер стал первой костью домино, которая вызвала так называемый «эффект Вайнштейна», после чего многие знаменитости подверглись обвинениям в сексуальных домогательствах.

Адвокаты продюсера на протяжении всего последнего года вели переговоры с женщинами, которые обвиняли Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В результате переговоров было достигнуто соглашение, что Вайнштейн заплатит женщинам кругленькую сумму.

Кроме того, продюсеру еще придется оплатить услуги адвокатов и погасить обязательства перед кредиторами киностудии. А это еще 19 млн долл.

Данная сделка позволит закрыть почти все иски против Вайнштейна. В январе 2020 года продюсера ждет суд в Нью-Йорке, где против него заведено уголовное дело прокуратурой. Вайнштейн готов пойти на любые затраты, чтобы обелить свое имя, но у продюсера очень мало шансов возвратиться в Голливуд, который вряд ли согласится его принять обратно.

Напомним, что 5 октября 2017 года актриса Эшли Джадд в интервью The New York Times заявила, что подвергалась со стороны Вайнштейна сексуальным домогательствам. Позже о домогательствах со стороны продюсера сообщили Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и десятки других актрис. Всего насчитывалось около 80 женщин, которые утверждали, что Вайнштейн склонял их к сексу.

Из-за сексуального скандала с Вайнштейном развелась его супруга Джорджина Чапман.

Вайнштейн 25 мая 2018 года был арестован полицией Нью-Йорка и обвинен в принуждении к оральному сексу актрисы Люсии Эванс во время одного из кастингов.