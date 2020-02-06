Максим Нефедов развлекался на порно-шоу. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n133307-glava-tamojennoy-slujby-nefedov-razvleksya-na-porno-shou-v-kieve-video.html

Ракурс

Максим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы Украины, отдыхал в компании полуголых стриптизерш.

Чиновник оторвался на порно-шоу во время посещения элитного киевского клуба Queen. В сети опубликовали видео, на котором чиновник развлекается в компании полуголых девушек в эротических масках. Об этом 6 февраля сообщает «Страна».

По информации издания, Нефедов развлекался в так называемой «тайной комнате» на вечеринке De Sad, здесь обычно проводят «порно-шоу». Гостем такой вечеринки становится лицо, внесенное в специальные списки. Анонсы подобных вечеринок публикуют в соцсетях. Издание информирует, что регулярно в клубе проводят вечеринки в стиле БДСМ. Именно на такой и заметили главу ГТС. Пока неизвестно, когда видео было снято.

Как известно, Максим Нефедов возглавил Государственную таможенную службу Украины 5 июля 2019 года.

Напомним, Верховная Рада уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества нардепа Богдана Яременко из-за секс-скандала.