Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Максим Нефедов развлекался на порно-шоу. Фото: Википедия

Глава Таможенной службы Нефедов развлекся на порно-шоу в Киеве (ВИДЕО)

6 фев 2020, 17:16
999

Максим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы Украины, отдыхал в компании полуголых стриптизерш.

Чиновник оторвался на порно-шоу во время посещения элитного киевского клуба Queen. В сети опубликовали видео, на котором чиновник развлекается в компании полуголых девушек в эротических масках. Об этом 6 февраля сообщает «Страна».

По информации издания, Нефедов развлекался в так называемой «тайной комнате» на вечеринке De Sad, здесь обычно проводят «порно-шоу». Гостем такой вечеринки становится лицо, внесенное в специальные списки. Анонсы подобных вечеринок публикуют в соцсетях. Издание информирует, что регулярно в клубе проводят вечеринки в стиле БДСМ. Именно на такой и заметили главу ГТС. Пока неизвестно, когда видео было снято.

Как известно, Максим Нефедов возглавил Государственную таможенную службу Украины 5 июля 2019 года.

Напомним, Верховная Рада уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества нардепа Богдана Яременко из-за секс-скандала.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Скандальная перепись населения: Дубилет рассказал, откуда взялся коэффициент 0,88 (ВИДЕО)

Дмитрий Дубилет, которого ранее обвинили в фальсификации данных при проведении электронной переписи населения, объяснил, откуда взялся коэффициент 0,88 и как проводились исследования

Новости Украины
17:40

«Сказал, что испугался»: на допрос Звиробий в ГБР пришел Зеленский (ВИДЕО)

Волонтеру Марусе Звиробий Госбюро расследований вручило подозрение в уголовном производстве об угрозах президенту Украины. Также Госбюро провело допрос Звиробий, на котором присутствовал и президент Владимир Зеленский

Новости Украины
16:40

Верховная Рада ушла на обед, а Тимошенко осталась в кресле Разумкова в сопровождении нескольких «слуг» (ФОТО)

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков, место которого в президиуме сегодня заняла нардеп Юлия Тимошенко, заявил, что это не парламентаризм — занимать место другого. Сейчас нардепы ушли на перерыв, но Тимошенко решила не покидать сессионный зал

Новости Украины
14:40
1432