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Оружие в Раде привиделось депутатам, Стефанчук поручил разобраться, фото: facebook

Оружие в Раде привиделось депутатам, Стефанчук поручил разобраться (ФОТО)

6 фев 2020, 16:50
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Заседание Верховной Рады обернулось скандалом. В парламент якобы принесли оружие.

Такое предположение сделал в Facebook Максим Саврасов, народный депутат от «Европейской солидарности». Нардеп заявил, что шокирован этим случаем.

В зале ВР охранники с оружием, — заявил нардеп.

Саврасов написал, что примятый край пиджака охранника может свидетельствовать о наличии оружия в кармане.

Депутат Сергей Рудык на вечернем заседании Рады спросил, кто позволил охране пройти в зал с оружием. Руслан Стефанчук, первый заместитель спикера Верховной Рады, поручил регламентному комитету разобраться. Он пообещал проконтролировать этот вопрос.

Оружие в Раде привиделось депутатам, Стефанчук поручил разобраться, фото: facebook

Оружие в Раде привиделось депутатам, Стефанчук поручил разобраться, фото: facebook

В Верховной Раде 6 февраля во время рассмотрения земельной реформы народные депутаты устроили массовые драки. Представители пропрезидентской партии «Слуга народа» заблокировали трибуну парламента.

Источник: Ракурс


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