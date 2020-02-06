Зброя в Раді привиділася депутатам, Стефанчук доручив розібратися, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n133306-zbroya-v-radi-pryvydilasya-deputatam-stefanchuk-doruchyv-rozibratysya-foto.html

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Засідання Верховної Ради обернулося скандалом. До парламенту нібито принесли зброю.

Таке припущення зробив у Facebook Максим Саврасов, народний депутат від «Європейської солідарності». Нардеп заявив, що шокований цим випадком.

У залі ВР охоронці зі зброєю, — заявив нардеп.

Нардеп написав, що прим’ятий край піджака охоронця може свідчити про наявність зброї у кинені.

Депутат Сергій Рудик на вечірньому засіданні Ради запитав, хто дозволив охороні пройти до зали зі зброєю. Руслан Стефанчук, перший заступник спікера Верховної Ради, доручив регламентному комітету розібратися. Він пообіцяв проконтролювати це питання.

У Верховній Раді 6 лютого під час розгляду земельної реформи народні депутати влаштували масові бійки. Представники пропрезидентської партії «Слуга народу» заблокували трибуну парламенту.