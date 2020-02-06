Звиробий вручили подозрение. Фото: Фейсбук Маруси Звиробий

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Ракурс

Маруся Звиробий сегодня пришла в Государственное бюро расследований (ГБР). Там ей вручили подозрение в уголовном производстве по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении президента Украины) Уголовного кодекса Украины.

По словам адвоката Андрея Писаренко, в ГБР Звиробий вручили подозрение, провели допрос и состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения. Следователь просит избрать волонтеру меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом он рассказал журналистам после допроса.

По мнению Звиробий, все это уголовное производство — попытка отвлечь внимание общественности от важных вопросов. При этом, рассказала волонтер, на допрос пришел президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что не знает ни ее, ни Софию Федину, но он испугался.

Он считает, что все, что было на стриме, для него угрозы, — отметила Звиробий.

Также СМИ сообщают, что Госбюро расследований сегодня вручило подозрение и второму фигуранту данного производства — нардепу от «Европейской солидарности» Софие Федине. Однако ни сама нардеп, ни ее адвокат данную информацию не подтвердили.

Напомним, в конце октября 2019 года Федина и Звиробий опубликовали на видеосервисе YouTube видео, в котором, в частности, обсуждалась возможность гибели Зеленского во время его пребывания в зоне боевых действий на Донбассе, например, в случае вражеского обстрела. Сначала Звиробий была свидетелем по этому производству.