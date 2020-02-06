Звіробій вручили підозру. Фото: Фейсбук Марусі Звіробій

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Маруся Звіробій сьогодні прийшла у Державне бюро розслідувань (ДБР). Там їй вручили підозру у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 346 (погроза вбивством щодо президента України) Кримінального кодексу України.

За словами адвоката Андрія Писаренка, у ДБР Звіробій вручили підозру, провели допит і відбулося вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідчий просить обрати волонтерці запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Про це він розповів журналістам після допиту.

На думку Звіробій, все це кримінальне провадження — спроба відвернути увагу громадськості від важливих питань. Водночас, розповіла волонтер, на допит прийшов президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що не знає ані її, ані Софію Федину, але він злякався.

Він вважає, що все, що було на стрімі, для нього погрози, — зазначила Звіробій.

Також ЗМІ повідомляють, що Держбюро розслідувань сьогодні вручило підозру і другому фігуранту цього проваждення — нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині. Проте ані сама нардеп, ані її адвокат цю інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2019 року Федина та Звіробій опублікували на YouTube відео, в якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського під час його перебування у зоні бойових дій на Донбасі, наприклад, у разі ворожого обстрілу. Спочатку Звіробій була свідком в цьому провадженні.