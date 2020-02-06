Новости Германии: спецслужбы ФРГ ищут кадры в метро и фитнес-клубах, фото — NewsRu.com

https://racurs.ua/n133308-shpion-po-obyavleniu-specslujby-frg-ischut-kadry-v-metro-i-fitnes-klubah.html

Ракурс

Спецслужбам ФРГ срочно нужны квалифицированные сотрудники. В вагонах берлинского метро размещены объявления о поиске новых сотрудников в Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка ФРГ) под девизом: «Творить добро в тишине».

Другая силовая структура — Федеральное ведомство по уголовным делам — разместила объявление о поиске новых сотрудников (прежде всего IT-специалистов) не только в городском транспорте, но и в раздевалках региональных фитнес-клубов, сообщает Deutsche Welle. Кадровый слоган этого ведомства: «Делать правильное».

На сайте Службы внешней разведки Германии тоже более трех десятков открытых вакансий, примерно половина из них — в области информационных технологий. В этом ведомстве работает примерно 6,5 тыс. человек.

Самым сложным для соискателей в разведке считается письменный тест, во время которого проверяют не только знания немецкого и английского языков или математики, но и способность к логическому мышлению, концентрации и запоминанию.

Далее продолжается медосмотр, проверка связей с иностранными спецслужбами и спецслужбами бывшей ГДР. Претенденты обязаны указать ссылки на все свои аккаунты в социальных сетях.

Впоследствии кандидаты начинают обучаться по специальности «Разведывательные службы» в Центре разведывательного обучение и повышения квалификации в Берлине. Здесь они получают стипендию (1 тыс. 323 евро — это значительно выше средней в стране).

Практически всем госструктурам ФРГ сейчас срочно нужны IT-специалисты, причем речь идет не только о борьбе с киберпреступностью, но и о безопасности в социальных сетях. Однако закрыть эти вакансии на федеральном и региональном уровне очень непросто.

По мнению экспертов, реклама в метро не будет успешной, пока власть не решит структурные проблемы, связанные с нехваткой специалистов. Причины этого весьма прозаичны: в госструктурах IT-специалистам платят не так хорошо, как в частном секторе, кроме того, многим работа на государство не представляется достаточно креативной и привлекательной.