Жевал жвачку и тер нос: Богдан "эффектно" ответил на вопрос журналиста о конфликте с Ермаком, фото: facebook

https://racurs.ua/n133309-jeval-jvachku-i-ter-nos-bogdan-effektno-otvetil-na-vopros-jurnalista-o-konflikte-s-ermakom.html

Ракурс

Андрей Богдан, председатель Офиса президента, отличился негативным поведением.

Чиновник, жуя жвачку и ковыряясь в носу, рассказал о конфликте с советником президента Андреем Ермаком. В комментарии «Радио Свобода» он отрицает информацию о конфликте.

Нет, — сказал Богдан.

Общество шокировано поведением председателя Офиса президента Владимира Зеленского. В соцсетях считают, что чиновник такого уровня ведет себя возмутительно.

Это ужассо, Почему он до сих пор на такой должности?, Элита Зеленского, — высказались фоловеры в соцсетях.

Конфликт между Богданом и Ермаком, якобы возник из-за разногласий во взглядах на политику Офиса президента. «Украинская правда» сообщает, что речь шла о конфронтации Богдана с мэром Киева Виталием Кличко. Ермак мог встать на защиту последнего, посоветовав «не трогать» мэра столицы и «не думать» о выборах в Киеве до осени 2020 года.

- Скажіть, будь ласка…

- *перебиває* Будь ласка



Богдан не радить вірити журналістам! pic.twitter.com/pqmYzvPjHS — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 6, 2020

Ранее Богдан объяснил, почему стал реже появляться с Зеленским в публичных местах и нашептывать ему советы. Сейчас он не так часто сопровождает главу государства.