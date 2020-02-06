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Жевал жвачку и тер нос: Богдан "эффектно" ответил на вопрос журналиста о конфликте с Ермаком, фото: facebook

Жевал жвачку и тер нос: Богдан «эффектно» ответил на вопрос журналиста о конфликте с Ермаком (ВИДЕО)

6 фев 2020, 17:37
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Андрей Богдан, председатель Офиса президента, отличился негативным поведением.

Чиновник, жуя жвачку и ковыряясь в носу, рассказал о конфликте с советником президента Андреем Ермаком. В комментарии «Радио Свобода» он отрицает информацию о конфликте.

Нет, — сказал Богдан.

Общество шокировано поведением председателя Офиса президента Владимира Зеленского. В соцсетях считают, что чиновник такого уровня ведет себя возмутительно.

Это ужассо, Почему он до сих пор на такой должности?, Элита Зеленского, — высказались фоловеры в соцсетях.

Конфликт между Богданом и Ермаком, якобы возник из-за разногласий во взглядах на политику Офиса президента. «Украинская правда» сообщает, что речь шла о конфронтации Богдана с мэром Киева Виталием Кличко. Ермак мог встать на защиту последнего, посоветовав «не трогать» мэра столицы и «не думать» о выборах в Киеве до осени 2020 года.

Ранее Богдан объяснил, почему стал реже появляться с Зеленским в публичных местах и нашептывать ему советы. Сейчас он не так часто сопровождает главу государства.


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