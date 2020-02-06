Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Изменения в Кабмине: легендарному вратарю «Динамо» прочат должность в правительстве, фото — "Динамо"

Шовковский в воротах Минспорта: легенде «Динамо» прочат должность в правительстве

6 фев 2020, 18:15
999

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский может возглавить Министерство молодежи и спорта. Футболисту якобы предлагают такую ​​должность в правительстве после того, как состоится реорганизация объединенного осенью 2019 года Министерства культуры, молодежи и спорта.

О таком способе реформирования ведомства (образование Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта) рассказывает «Украинская правда».

В правительстве якобы хотят немедленно разделить министерство, но сейчас уже началась подготовка к летней Олимпиаде в Токио. Если провести изменения, это может замедлить эту работу. По мнению журналистов, скорее всего, у министра культуры Владимира Бородянского сначала просто заберут вопросы спорта. Их будет вести не восстановленое Министерство молодежи и спорта, а Госагентство спорта в составе нынешнего Минкульта. Именно эту структуру могут предложить возглавить Шовковскому.

Легендарный голкипер «Динамо», по мнению чиновников, является лучшей кандидатурой, потому что не только эффективен, но и является медийной личностью.

«Ракурс» сообщал, что вероятным следствием перезагрузки Кабмина может быть смена министров иностранных дел и обороны (Вадима Пристайко и Андрея Загороднюка).

О перезагрузке Кабмина, в частности, разделе полномочий нескольких министерств Зеленский говорил с премьером Гончаруком во время кризиса, спровоцированного появлением в сети записей с якобы голосом руководителя Кабмина.

Шовковский всю карьеру провел в «Динамо». Он входит в тройку футболистов, которые провели больше всего матчей за национальную сборную Украины, является одним из четырех вратарей за всю историю футбола, которые сыграли 100 и больше матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Один из шести футболистов, сыгравших в Лиге Европы в более чем 40-летнем возрасте.

Сейчас Шовковский работает в тренерском штабе национальной сборной, которая вышла в финальную стадию Евро-2020.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Раде разработали закон, который даст Коломойскому возможность получить компенсацию за «ПриватБанк» (ДОКУМЕНТ)

Политики внесли существенные правки в проект закона № 2571, запрещающий возврат банков их бывшим собственникам. Нововведения дают шансы бывшим владельцам «ПриватБанка» получить компенсацию

Новости Украины
19:21

Зеленский прокомментировал обыски на «1+1»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе группы «1+1 Медиа». Глава государства посочувствовал журналистам, но подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия

Правовые новости
18:44

Обыски в Госкосмосе и «Арсенале»: силовики расследуют возможную растрату имущества

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод «Арсенал» продолжаются обыски. Расследование в деле о растрате имущества начали в 2019 году

Новости Украины
16:19
1432