Изменения в Кабмине: легендарному вратарю «Динамо» прочат должность в правительстве, фото — "Динамо"

https://racurs.ua/n133312-shovkovskiy-v-vorotah-minsporta-legende-dinamo-prochat-doljnost-v-pravitelstve.html

Ракурс

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский может возглавить Министерство молодежи и спорта. Футболисту якобы предлагают такую ​​должность в правительстве после того, как состоится реорганизация объединенного осенью 2019 года Министерства культуры, молодежи и спорта.

О таком способе реформирования ведомства (образование Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта) рассказывает «Украинская правда».

В правительстве якобы хотят немедленно разделить министерство, но сейчас уже началась подготовка к летней Олимпиаде в Токио. Если провести изменения, это может замедлить эту работу. По мнению журналистов, скорее всего, у министра культуры Владимира Бородянского сначала просто заберут вопросы спорта. Их будет вести не восстановленое Министерство молодежи и спорта, а Госагентство спорта в составе нынешнего Минкульта. Именно эту структуру могут предложить возглавить Шовковскому.

Легендарный голкипер «Динамо», по мнению чиновников, является лучшей кандидатурой, потому что не только эффективен, но и является медийной личностью.

«Ракурс» сообщал, что вероятным следствием перезагрузки Кабмина может быть смена министров иностранных дел и обороны (Вадима Пристайко и Андрея Загороднюка).

О перезагрузке Кабмина, в частности, разделе полномочий нескольких министерств Зеленский говорил с премьером Гончаруком во время кризиса, спровоцированного появлением в сети записей с якобы голосом руководителя Кабмина.

Шовковский всю карьеру провел в «Динамо». Он входит в тройку футболистов, которые провели больше всего матчей за национальную сборную Украины, является одним из четырех вратарей за всю историю футбола, которые сыграли 100 и больше матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Один из шести футболистов, сыгравших в Лиге Европы в более чем 40-летнем возрасте.

Сейчас Шовковский работает в тренерском штабе национальной сборной, которая вышла в финальную стадию Евро-2020.