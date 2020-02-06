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Погода в Україні 7 лютого. Фото: Рexels
Погода в Україні на 7 лютого: снігопади і штормовий вітер (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n133314-pogoda-v-ukrayini-na-7-lutogo-snigopady-i-shtormovyy-viter-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 7 лютого очікується похмурою, в більшості областей країни випаде сніг. Також синоптики попереджають про штормовий вітер до 17−22 м/с.
Температура повітря вночі — 0…-10°, вдень — −4…−0°, на заході — до +4°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
У Києві 7 лютого синоптики прогнозують вночі −6…−8°, вдень — −3…−5°. Вітер північний, 7−12 м/с. Вночі та вдень йтиме сніг.
У Львові стовпчики термометрів вночі опустяться до −4…−6°, вдень — 1…3° морозу. Вітер північний, 7−12 м/с. І вдень, і вночі сніжитиме.
В Одесі вночі очікується −2…−4 °, вдень — −1…+1°. Вітер північний, 7−12 м/с. Вночі синоптики прогнозують сніг.
У Дніпрі метеорологи обіцяють −6…−8° вночі і −3…−5° вдень. Вітер північний, 7−12 м/с. Вдень і вночі сніжитиме.
У Харкові температура повітря вночі складе −6…−8°, вдень — 3… 5° морозу. Вітер північний, 7−12 м/с. Вночі та вдень — сніг.
На Закарпатті вночі термометри покажуть −4…−8°, вдень +4…-4°. Вітер північний, 7−12 м/с.
Також синоптики попереджають про штормовий вітер до 17−22 м/с у південних та східних областях.
У Карпатах — сильні снігопади, зберігається значна небезпека сходження лавин (3 рівень).
Геомагнітна обстановка в Києві 7 лютого буде досить спокійною. Очікуються лише невеликі обурення, переважно на початку і наприкінці доби.
Нагадаємо, через сильні снігопади і штормовий вітер в Україні було знеструмлено 600 населених пунктів. Ожеледиця на дорогах стала причиною багатьох аварій.
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