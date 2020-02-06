Погода в Україні на 7 лютого: снігопади і штормовий вітер (КАРТА)

Погода в Україні 7 лютого. Фото: Рexels

https://racurs.ua/ua/n133314-pogoda-v-ukrayini-na-7-lutogo-snigopady-i-shtormovyy-viter-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7 лютого очікується похмурою, в більшості областей країни випаде сніг. Також синоптики попереджають про штормовий вітер до 17−22 м/с.

Температура повітря вночі — 0…-10°, вдень — −4…−0°, на заході — до +4°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 7 лютого синоптики прогнозують вночі −6…−8°, вдень — −3…−5°. Вітер північний, 7−12 м/с. Вночі та вдень йтиме сніг.

У Львові стовпчики термометрів вночі опустяться до −4…−6°, вдень — 1…3° морозу. Вітер північний, 7−12 м/с. І вдень, і вночі сніжитиме.

В Одесі вночі очікується −2…−4 °, вдень — −1…+1°. Вітер північний, 7−12 м/с. Вночі синоптики прогнозують сніг.

У Дніпрі метеорологи обіцяють −6…−8° вночі і −3…−5° вдень. Вітер північний, 7−12 м/с. Вдень і вночі сніжитиме.

У Харкові температура повітря вночі складе −6…−8°, вдень — 3… 5° морозу. Вітер північний, 7−12 м/с. Вночі та вдень — сніг.

На Закарпатті вночі термометри покажуть −4…−8°, вдень +4…-4°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Також синоптики попереджають про штормовий вітер до 17−22 м/с у південних та східних областях.

У Карпатах — сильні снігопади, зберігається значна небезпека сходження лавин (3 рівень).

Геомагнітна обстановка в Києві 7 лютого буде досить спокійною. Очікуються лише невеликі обурення, переважно на початку і наприкінці доби.

Нагадаємо, через сильні снігопади і штормовий вітер в Україні було знеструмлено 600 населених пунктів. Ожеледиця на дорогах стала причиною багатьох аварій.