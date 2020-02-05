Выступление Дональда Трампа перед Конгрессом США. Скриншот YouTube

https://racurs.ua/n133194-mest-nensi-pelosi-spiker-palaty-predstaviteley-demonstrativno-razorvala-kopiu-rechi-trampa-video.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с докладом, в котором озвучил достижения Америки за время его президентства. Однако речь президента не так заинтересовала журналистов и общественность, как действия спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси, которая вместе с вице-президентом Майком Пенсом сидела за спиной Трампа.

После выступления Трампа Пелоси встала и демонстративно разорвала листы с копией речи президента. Разорванные бумаги спикер откинула в разные стороны. Трансляцию мероприятия проводил телеканал Fox.

Следует отметить, что перед началом мероприятия, когда Трамп поднимался на трибуну, он не пожелал пожать протянутую руку Пелоси, а только передал ей папку с копией своей речи.

Такое поведение Трампа явно не понравилось Пелоси и она решила насолить президенту, разорвав копию его доклада.

Журналистам спикер заявила, что ее поступок можно считать очень вежливым, так как варианты мести могли быть более жесткими.

Как ранее писал «Ракурс», именно Пелоси в сентябре 2019 года объявила о начале процедуры импичмента Трампа, не забыв напомнить о скандальном телефонном разговоре президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским.