Импичмент Трампа 5 февраля сенаторы будут голосовать за статьи, фото: pxhere

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Проведение слушаний по делу импичмента президента Дональда Трампа состоится 5 февраля.

Сенаторы намерены голосовать за соответствующие статьи. Сенат США (верхняя палата американского парламента) принял резолюцию по графику заседаний.

Документ внесен главой республиканского большинства Сената Мичем Макконелом. Его поддержали 53 сенатора, против проголосовали 47.

На 3 февраля назначали обсуждения представителями обвинения и защиты. Им предоставили по два часа для объявления заключительных аргументов. Стороны объявят свои позиции по данному вопросу.

В среду, 5 февраля, Сенат планирует голосовать за статьи импичмента. Все четыре поправки к резолюции Макконела от демократов были отклонены.

Ранее адвокаты Трампа назвали импичмент вмешательством в президентские выборы 2016 года. Они считают, что рассмотрение сенаторами негативно повлияет на политическую культуру.