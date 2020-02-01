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Імпічмент Трампа: 5 лютого сенатори голосуватимуть за статті, фото: pxhere

Імпічмент Трампа: 5 лютого сенатори голосуватимуть за статті

1 лют 2020, 08:58
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Проведення слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа відбудеться 5 лютого.

Сенатори голосуватимуть за відповідні статті. Сенат США (верхня палата американського парламенту) ухвалив резолюцію щодо графіку засідань.

Документ внесено главою республіканської більшості Сенату Мічем Макконелом. Його підтримали 53 сенатори, проти проголосувало 47.

На 3 лютого призначали обговорення представниками обвинувачення та захисту. Вони матимуть по дві години для оголошення заключних аргументів. Сторони висловлюватимуть свої позиції щодо даного питання.

У середу, 5 лютого, Сенат планує голосуватиме за статті імпічменту. Усі чотири поправки до резолюції Макконела від демократів було відхилено.

Раніше адвокати Трампа назвали імпічмент втручанням у президентські вибори 2016 року. Вони вважають, що розгляд сенаторами негативно вплине на політичну культуру.

Джерело: Ракурс


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