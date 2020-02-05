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Ракурс
Виступ Дональда Трампа перед Конгресом США. Скріншот YouTube

Помста Ненсі Пелосі: спікер Палати представників демонстративно розірвала копію промови Трампа (ВІДЕО, ФОТО)

5 лют 2020, 10:38
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Президент США Дональд Трамп виступив перед Конгресом із доповіддю, в якій озвучив досягнення Америки за час його президентства. Однак промова президента не так зацікавила журналістів і громадськість, як дії спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, яка разом з віце-президентом Майком Пенсом сиділа за спиною Трампа.

Після виступу Трампа Пелосі встала і демонстративно розірвала листи з копією промови президента. Розірвані аркуші спікер відкинула в різні боки. Трансляцію заходу проводив телеканал Fox.

Слід зазначити, що перед початком заходу, коли Трамп піднімався на трибуну, він не побажав потиснути простягнуту руку Пелосі, а тільки передав їй папку з копією своєї промови.

Дональд Трамп відмовився потиснути руку Ненсі Пелосі. Фото: RTТака поведінка Трампа явно не сподобалася Пелосі і вона вирішила насолити президенту, розірвавши копію його доповіді.

Журналістам спікер заявила, що її вчинок можна вважати дуже ввічливим, так як варіанти помсти могли бути більш жорсткими.

Як раніше писав «Ракурс», саме Пелосі у вересні 2019 року оголосила про початок процедури імпічменту Трампа, не забувши нагадати про скандальну телефонну розмову президента США з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Ракурс


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