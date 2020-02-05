Виступ Дональда Трампа перед Конгресом США. Скріншот YouTube

https://racurs.ua/ua/n133194-pomsta-nensi-pelosi-spiker-palaty-predstavnykiv-demonstratyvno-rozirvala-kopiu-promovy-trampa.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп виступив перед Конгресом із доповіддю, в якій озвучив досягнення Америки за час його президентства. Однак промова президента не так зацікавила журналістів і громадськість, як дії спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, яка разом з віце-президентом Майком Пенсом сиділа за спиною Трампа.

Після виступу Трампа Пелосі встала і демонстративно розірвала листи з копією промови президента. Розірвані аркуші спікер відкинула в різні боки. Трансляцію заходу проводив телеканал Fox.

Слід зазначити, що перед початком заходу, коли Трамп піднімався на трибуну, він не побажав потиснути простягнуту руку Пелосі, а тільки передав їй папку з копією своєї промови.

Така поведінка Трампа явно не сподобалася Пелосі і вона вирішила насолити президенту, розірвавши копію його доповіді.

Журналістам спікер заявила, що її вчинок можна вважати дуже ввічливим, так як варіанти помсти могли бути більш жорсткими.

Як раніше писав «Ракурс», саме Пелосі у вересні 2019 року оголосила про початок процедури імпічменту Трампа, не забувши нагадати про скандальну телефонну розмову президента США з президентом України Володимиром Зеленським.