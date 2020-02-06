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«Він порвав правду, а я — його промову»: Пелосі прокоментувала вчинок після звернення Трампа в Конгресі, фото: скрін

«Він порвав правду, а я — його промову»: Пелосі прокоментувала вчинок після звернення Трампа в Конгресі

6 лют 2020, 18:31
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Ненсі Пелосі, спікер Палати представників США, прокоментувала свій вчинок після звернення президента США Дональда Трампа в Конгресі.

Вона заявила, що американський лідер «порвав правду». Про це повідомляє CNN.

Відповідну заяву Пелосі зробила на закритій зустрічі з однопартійцями. Зустріч відбулась 5 лютого.

Він порвав правду, тож я порвала його промову, — розповів журналістам один із присутніх про заяву Пелосі.

Співрозмовник телеканал також зазначив, що спікер Палати представників назвала промову Трампа «обурливою». Вона додала, що після свого вчинку «відчула полегшення».

Раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі демонстративно розірвала копію промови Дональда Трампа. Перед початком заходу глава держави не побажав потиснути простягнуту руку Пелосі, а тільки передав їй папку з копією своєї промови.


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