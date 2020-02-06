Зеленський прокоментував обшуки на «1+1». Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n133316-zelenskyy-prokomentuvav-obshuky-na-1-1.html

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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував скандальні обшуки в офісі групи «1+1 Медіа».

Глава держави на питання журналістів відповів, що про історію з обшуками дізнався з новин. При цьому додав, що телефонував у СБУ, щоб дізнатись ситуацію з слідчими діями в офісі «1+1». Про це президент заявив 6 лютого, після відвідання шахти «Межирічанська» у Червонограді Львівської області, повідомляє УНІАН.

Я знаю наступну інформацію: йдуть слідчі дії Службою безпеки України через те, що в режимному об'єкті — це кабінет прем'єр-міністра України — був запис. Ці записи були комусь передані чи продані. Я не знаю, це нехай визначає слідство. І потім були оприлюднені цитати. Історія дуже серйозна через те, що це режимний об'єкт, — зазначив президент.

За словами Зеленського, саме з техніки редакції «Гроші» в інтернет завантажили записи розмов Гончарука. Він наголосив, що йому «дуже жаль», що у журналістів відбулися обшуки і додав, що не може втручатись у слідство.

Нагадаємо, 5 лютого до редакції програми «Гроші» прийшли з обшуками співробітники СБУ. Обшуки пов’язані з розслідуванням прослуховування глави Кабміну Гончарука. Правоохоронці підозрюють, що один з комп’ютерів каналу «1+1» використовували, щоб змонтувати записи, які в січні оприлюднили в інтернеті.

Згодом нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко зізнався, що записи розмов Гончарука зберігалися на комп’ютерах телеканалу «1+1».