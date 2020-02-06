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Hubble зафіксував спіральну галактику з візерунком гранд-дизайн, фото: pxhere

Hubble зафіксував спіральну галактику з візерунком гранд-дизайн (ФОТО)

6 лют 2020, 18:45
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Спіральна галактика NGC 5364 представлена на фото.

Телескоп Hubble зафіксував утворення. Знімок опубліковано на сайті обсерваторії.

Всього 10% спіральних галактик відносяться до об'єктів з візерунком гранд-дизайн. Вони схожі між собою. У деяких спіральні рукави набувають дивної форми. NGC 5364, за словами фахівців, багато в чому є типовою спіральною галактикою. Вона відрізняється окресленими спіральними рукавами, які виходять з чистого ядра.

Галактику NGC 5364, за словами вчених, не можна назвати ідеальною. Взаємодія з сусідом змусила утворення рухатись паралельно з іншою галактикою.

Фахівці вважають, новий знімок дозволить більше дізнатись про утворення галактик. Це допоможе дослідити віддалені куточки Всесвіту.

Hubble зафіксував спіральну галактику з візерунком гранд-дизайн, фото: NASA

Раніше Hubble зафіксував галактику з новонародженими зірками. Об'єкти розташовані на відстані 115 млн світлових років від Землі в сузір’ї Риб.

Джерело: Ракурс


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