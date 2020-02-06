Hubble зафіксував спіральну галактику з візерунком гранд-дизайн, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n133317-hubble-zafiksuvav-spiralnu-galaktyku-z-vizerunkom-grand-dyzayn-foto.html

Ракурс

Спіральна галактика NGC 5364 представлена на фото.

Телескоп Hubble зафіксував утворення. Знімок опубліковано на сайті обсерваторії.

Всього 10% спіральних галактик відносяться до об'єктів з візерунком гранд-дизайн. Вони схожі між собою. У деяких спіральні рукави набувають дивної форми. NGC 5364, за словами фахівців, багато в чому є типовою спіральною галактикою. Вона відрізняється окресленими спіральними рукавами, які виходять з чистого ядра.

Галактику NGC 5364, за словами вчених, не можна назвати ідеальною. Взаємодія з сусідом змусила утворення рухатись паралельно з іншою галактикою.

Фахівці вважають, новий знімок дозволить більше дізнатись про утворення галактик. Це допоможе дослідити віддалені куточки Всесвіту.

Раніше Hubble зафіксував галактику з новонародженими зірками. Об'єкти розташовані на відстані 115 млн світлових років від Землі в сузір’ї Риб.