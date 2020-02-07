Епідемія коронавірусу: померли понад 600 людей, водночас більше як 1500 вилікувалися, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n133328-epidemiya-koronavirusu-pomerly-ponad-600-ludey-vodnochas-bilshe-yak-1500-vylikuvalysya.html

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Китайський коронавірус став причиною смерті 638 людей.

Водночас більше як 1500 вилікувалися. Про це повідомляє Центр системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Кількість інфікованих збільшилась до 31 472 людей. Водночас 1574 людини успішно вилікувалися.

На материковому Китаї зафіксовано 636 смертей. Про нові випадки захворювання повідомили і у Гонконгу та Філіппінах.

Спалах коронавірусу в Ухані (провінції Хубей) зафіксували у грудні 2019 року. Спочатку вчені не отримували достатньої інформації, але згодом виявили, що вірус передається від людини до людини. У Китаї влада продовжує запроваджувати заходи, які забезпечать безпеку громадян.

Раніше з мегаполісу Ухань евакуювали 54 громадян України. Київ отримав дозвіл від влади Китаю на евакуацію своїх громадян чартерним рейсом.