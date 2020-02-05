Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
З Уханя погодилися евакуюватися 54 українця. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Смертельний коронавірус: з Уханя погодилися евакуюватися 54 українця

5 лют 2020, 22:28
999

Смертельний коронавірус, який став причиною смерті майже 500 осіб, може загрожувати й українцям. Тому влада України прийняла рішення евакуювати своїх громадян з Уханя — центру поширення інфекції.

На евакуацію погодилися 54 людини. Їх чартерним рейсом заберуть з Китаю найближчими днями. Про це повідомили в посольстві України в Китайській Народній Республіці, пише «Голос Америки».

У відомстві додали, що Україна отримала дозвіл від влади Китаю на евакуацію своїх громадян чартерним рейсом. За їх словами, зараз в Китаї виникають проблеми з вильотом за кордон через скасування більшості рейсів.

Зазначимо, раніше своїх громадян з Уханя евакуювали ряд країн, зокрема, США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, Австралія, Південна Корея, Туреччина, Єгипет, Індія і Росія.

Раніше повідомлялося, що влада України планує евакуювати з Уханя близько 60 українців, проте коли саме це станеться — невідомо.

Як відомо, в Китаї зафіксували вже 490 смертей через коронавірус, ще по одній смерті — в Гонконзі і на Філіппінах. Загалом в світі інфіковані вже 24,5 тис. осіб. Водночас одужали від коронавірусу 906 людей.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Міністрів перевірили на поліграфі: Баканов розповів про пошуки «слухачів» Гончарука

Слідчі, які ведуть справу про прослуховування Гончарука, перевірили на поліграфі й деяких міністрів. Глава СБУ Баканов вважає, що обшуки на каналі «1+1» не є тиском на медіа чи утисками свободи слова

Новини України
23:08

Головні новини 5 лютого: обшуки на «1+1», заяви Рябошапки та евакуація українців з Китаю

Головними новинами середи, 5 лютого, стали обшуки в одному з офісів телеканалу «1+1» в рамках розслідування «касетного скандалу», заяви генпрокурора Руслана Рябошапки, а також евакуація українців з Уханя

Новини України
23:08

Обшуки на «плюсах» прокоментувала СБУ і нардеп Ткаченко

В СБУ наголосили, що не здійснюють втручання в поточну роботу каналу, проводячи обшуки на «1+1». Колишній гендиректор «плюсів» і один із лідерів фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко назвав слідчі дії абсурдом і дуже поганим жартом

Новини України
20:07
1432