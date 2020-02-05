Смертельний коронавірус: з Уханя погодилися евакуюватися 54 українця

З Уханя погодилися евакуюватися 54 українця. Фото: REUTERS/Thomas Peter

https://racurs.ua/ua/n133257-smertelnyy-koronavirus-z-uhanya-pogodylysya-evakuuvatysya-54-ukrayincya.html

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Смертельний коронавірус, який став причиною смерті майже 500 осіб, може загрожувати й українцям. Тому влада України прийняла рішення евакуювати своїх громадян з Уханя — центру поширення інфекції.

На евакуацію погодилися 54 людини. Їх чартерним рейсом заберуть з Китаю найближчими днями. Про це повідомили в посольстві України в Китайській Народній Республіці, пише «Голос Америки».

У відомстві додали, що Україна отримала дозвіл від влади Китаю на евакуацію своїх громадян чартерним рейсом. За їх словами, зараз в Китаї виникають проблеми з вильотом за кордон через скасування більшості рейсів.

Зазначимо, раніше своїх громадян з Уханя евакуювали ряд країн, зокрема, США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, Австралія, Південна Корея, Туреччина, Єгипет, Індія і Росія.

Раніше повідомлялося, що влада України планує евакуювати з Уханя близько 60 українців, проте коли саме це станеться — невідомо.

Як відомо, в Китаї зафіксували вже 490 смертей через коронавірус, ще по одній смерті — в Гонконзі і на Філіппінах. Загалом в світі інфіковані вже 24,5 тис. осіб. Водночас одужали від коронавірусу 906 людей.