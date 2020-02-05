Смертельный коронавирус: из Уханя согласились эвакуироваться 54 украинца

Из Уханя согласились эвакуироваться 54 украинца. Фото: REUTERS/Thomas Peter

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Смертельный коронавирус, который стал причиной смерти почти 500 человек, может угрожать и украинцам. Поэтому правительство Украины приняло решение эвакуировать своих граждан из Уханя — центра распространения инфекции.

На эвакуацию согласились 54 человека. Их чартерным рейсом заберут из Китая в ближайшие дни. Об этом сообщили в посольстве Украины в Китайской Народной Республике, пишет «Голос Америки».

В ведомстве добавили, что Украина получила разрешение от властей Китая на эвакуацию своих граждан чартерным рейсом. По их словам, сейчас в Китае возникают проблемы с вылетом за границу из-за отмены большинства рейсов.

Отметим, ранее своих граждан из Уханя эвакуировали ряд стран, в частности, США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Южная Корея, Турция, Египет, Индия и Россия.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют эвакуировать из Уханя около 60 украинцев, однако когда именно это произойдет — неизвестно.

Как известно, в Китае зафиксировали уже 490 смертей из-за коронавируса, еще по одной смерти — в Гонконге и на Филиппинах. Всего в мире инфицированы уже 24,5 тыс. человек. При этом выздоровели от коронавируса 906 человек.