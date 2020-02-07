Санкції проти Росії. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n133331-novi-sankciyi-ssha-proty-rosiyi-mojut-sprovokuvaty-haos-na-svitovomu-rynku-nafty-bloomberg.html

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Санкції проти Росії є одним із головних важелів у питанні стримування російської агресії. У США обговорюється питання введення санкцій щодо «Роснефті» за роботу в Венесуелі, але американське керівництво не поспішає приймати поспішних рішень.

У США вважають, що нові санкції можуть спровокувати хаос на світовому ринку нафти, пише Bloomberg.

Введення санкцій може мати зворотний ефект і світові ціни на нафту різко злетять.

У США пам’ятають введення санкцій щодо «Русала», коли крім самої компанії постраждали її комерційні партнери в усьому світі. Санкції проти «Русала» повністю так і не вступили в силу, проте ринок на них встиг відреагувати і світові ціни на алюміній піднялися на 20%.

У США можливість введення санкцій проти «Роснефті» розглядається з вересня 2019 року. Підставою для введення даних санкцій є розширення торгівлі «Роснефті» з Венесуелою. Ініціатором введення даних санкцій виступає спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс.