Нові санкції США проти Росії можуть спровокувати хаос на світовому ринку нафти — Bloomberghttps://racurs.ua/ua/n133331-novi-sankciyi-ssha-proty-rosiyi-mojut-sprovokuvaty-haos-na-svitovomu-rynku-nafty-bloomberg.htmlРакурс
Санкції проти Росії є одним із головних важелів у питанні стримування російської агресії. У США обговорюється питання введення санкцій щодо «Роснефті» за роботу в Венесуелі, але американське керівництво не поспішає приймати поспішних рішень.
У США вважають, що нові санкції можуть спровокувати хаос на світовому ринку нафти, пише Bloomberg.
Введення санкцій може мати зворотний ефект і світові ціни на нафту різко злетять.
У США пам’ятають введення санкцій щодо «Русала», коли крім самої компанії постраждали її комерційні партнери в усьому світі. Санкції проти «Русала» повністю так і не вступили в силу, проте ринок на них встиг відреагувати і світові ціни на алюміній піднялися на 20%.
У США можливість введення санкцій проти «Роснефті» розглядається з вересня 2019 року. Підставою для введення даних санкцій є розширення торгівлі «Роснефті» з Венесуелою. Ініціатором введення даних санкцій виступає спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс.