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Смертельний коронавірус. Фото: DW

Смертельний коронавірус: у Європі інфіковані понад 30 осіб

7 лют 2020, 10:22
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Смертельний коронавірус 2019 nCoV поширюється світом. У Європі зареєстровано кілька нових випадків зараження інфекцією і загальна кількість інфікованих досягла 31 людини.

Найбільше в Європі заражених 2019 nCoV у Німеччині — 13 осіб, пише The Associated Press.

Більшість заражених, 11 осіб, пов’язані з постачальником автомобільних запчастин Webasto. Співробітники компанії заразилися коронавірусом від свого китайського колеги. Останньою заразилася коронавірусом дружина одного із співробітників компанії. Серед заражених 2019 nCoV у Німеччині є двоє дітей.

У Великобританії вже троє людей заражені коронавірусом. За даними британської влади, остання людина заразився 2019 nCoV за межами країни.

В Італії зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом. Заражений 34-річний італієць проживав в Ухані на постійній основі і був евакуйований до Італії на цьому тижні.


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