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Аваков против Сытника: министр посоветовал директору НАБУ, как оправдать «неоплаченное пьянство», фото — Депо

Напиши в «Спортлото», ГБР и американцам: как Аваков посоветовал Сытнику оправдать «неоплаченное пьянство»

7 фев 2020, 18:31
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Министр внутренних дел Арсен Аваков взорвался гневом и критикой в ​​адрес директора НАБУ Арсена Сытника. На брифинге в Киеве глава Антикоррупционного бюро сегодня намекнул на то, что «некоторые министры» желают его ухода из НАБУ.

Очевидно, что Аваков принял эти слова такими, что адресованы именно ему, и в Твиттер начал распинать Сытника.

В первом твите он назвал Сытника «начальником набу», «коррупционером из реестра», который ищет повод «оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя».

Впоследствии он написал, что «привык прощать дураков», потому что так «легче не погружаться в их грязь». Аваков посоветовал Сытнику нарушить фейковые дела; написать в ГБР, что «министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него»; написать в американское посольство, что его заставили заявить «о поддержке Хиллари (речь идет о сопернике Трампа Хиллари Клинтон — „Ракурс“) против Трампа».

Аваков также еще раз «пошутил» и посоветовал написать Сытнику «в «Спортлото».

Тогда все поймут — идиот. А идиотов жаль, им надо помогать, — резюмировал министр в заключительном твите.

Сытник сегодня ответил на вопрос относительно скандального отдыха на Ровенщине. Суд признал его коррупционером и фамилию директора НАБУ внесли в соответствующий официальный перечень.

Председатель НАБУ заявил, что «некоторые министры стремятся мести» и пытаются повлиять на его пребывание в должности. Он в очередной раз сказал, что платил за отдых самостоятельно.

В декабре 2019 года директора НАБУ внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Это произошло из-за дела, которое рассматривал Сарненский райсуд Ровенской области. Речь идет об отдыхе Сытника в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны». Эти путешествия оплачивал бизнесмен, связанный с VAB-Банком.

Источник: Ракурс


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