Коррупция Сытника: директор НАБУ пообещал судиться в ЕСПЧ, фото — "Прямой"

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Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник прокомментировал 7 февраля приговор суда по делу, в котором он проходил.

Сытник отчитывался сегодня о работе в 2019 году и ответил на вопрос о скандальном отдыхе на Ровенщине. Суд признал его коррупционером и фамилию председателя НАБУ внесли в соответствующий официальный перечень.

Сытник заявил, что «некоторые министры стремятся мстить» и пытаются повлиять на его пребывание в должности. Он в очередной раз сказал, что платил за отдых самостоятельно и «с друзьями».

В суде первой инстанции судья, который подозревался во взяточничестве, принял в отношении меня решение. В Апелляционном суде дело рассматривал судья, которому оставался месяц до отставки и у которого работало двое детей в Национальной полиции, — отметил Сытник.

Он утверждает, что если бы «имел ощущение, что действительно что-то совершил», то ушел бы в отставку. Он описал давление на себя в жалобе, которую подал в Высший совет правосудия. Кроме того, директор НАБУ намерен жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Я понимаю, что и в дальнейшем будут попытки давления на меня, в Раде там собирают какие-то подписи. Если придет квитанция на уплату штрафа, то я заплачу, — сообщил директор НАБУ.

Журналисты спросили также у Сытника, какие ветви власти давят на НАБУ, а также о конкуренции между силовыми структурами.

Для нас давление — это индикатор. Уровень коррупции продолжает быть высоким, — отметил Сытник и добавил, что есть позитивные сдвиги во взаимодействии с силовым блоком.

В декабре прошлого года директора НАБУ внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Это произошло из-за дела, которое рассматривал Сарнинский райсуд Ровенщины.

Директора НАБУ признали виновным в нарушении требований ст. 23 закона «О предотвращении коррупции», а также в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172−5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) (нарушение установленных законом ограничений при получении подарков).

Сытник часто любил отдыхать в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны». Эти путешествия оплачивал Николай Надейко, который связан с VAB-Банком. НАБУ проводило расследование по факту хищения должностными лицами VAB-Банка стабилизационного кредита. Сытник во время отдыха разбил два квадроцикла стоимостью 17 тыс. долл. Все расходы погасил Надейко.