Корупція Ситника: голова НАБУ пообіцяв позиватися в ЄСПЛ, фото — "Прямий"

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Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник прокоментував 7 лютого вирок суду щодо справи, у якій він проходив.

Ситник звітував сьогодні про роботу у 2019 році і відповів на запитання щодо скандального відпочинку на Рівненщині. Суд визнав його корупціонером і прізвище голови НАБУ внесли у відповідний офіційний перелік.

Ситник заявив, що «деякі міністри прагнуть помсти» і намагаються вплинути на його перебування на посаді. Він вкотре сказав, що платив за відпочинок самостійно і «зі своїми друзями».

У суді першої інстанції суддя, який підозрювався в хабарництві, прийняв стосовно мене рішення. В Апеляційному суді справу розглядав суддя, якому лишався місяць до відставки і в якого працювало двоє дітей у Національній поліції, — відзначив Ситник.

Ситник переконує, що якби мав відчуття, що «справді щось скоїв», то пішов би у відставку. Він описав, зокрема, й тиск на себе у скарзі, яку подав до Вищої ради правосуддя. Крім того, директор НАБУ має намір скаржитися до Європейського суду з прав людини.

Я розумію, що й надалі будуть спроби тиску на мене, в Раді там збирають якісь підписи. Якщо прийде квитанція на сплату штрафу, то я сплачу, — повідомив директор НАБУ.

Журналісти запитали також у Ситника, які гілки влади тиснуть на НАБУ, а також про конкуренцію між силовими структурами.

Для нас тиск — це індикатор. Рівень корупції продовжує бути високим, — відзначив Ситник і додав, що є позитивні зрушення у взаємодії із силовим блоком.

У грудні минулого року директора НАБУ внесли до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Це відбулося через справу, яку розглядав Сарненський райсуд Рівненщини.

Директора НАБУ визнали винним у порушенні вимог ст. 23 закону «Про запобігання корупції», а також у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172−5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) (порушення встановлених законом обмежень при отриманні подарунків).

Ситник часто любив відпочивати у мисливському господарстві «Поліське-Сарни». Ці мандрівки оплачував Микола Надейко, який пов’язаний із VAB-Банком. НАБУ проводило розслідування за фактом розкрадання посадовими особами VAB-Банку стабілізаційного кредиту. Ситник під час відпочинку розбив два квадроцикла вартістю 17 тис. дол. Всі витрати погасив Надейко.