ДБР відкрило справу проти Ситника за фактом можливого зловживання службовим становищем, фото: facebook

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Кримінальне провадження відкрили проти Артема Ситника, директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Держбюро розслідувань вивчає факт можливого зловживання службовим становищем. Про це повідомляють «Українські Новини».

У коментарі виданню у ДБР підтвердили інформацію. Провадження розслідуватимуть за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу за заявою Олександра Дубінського, депутата від «Слуги народу». Розслідування розпочато 4 лютого.

Дубинський звернувся до відомства з заявою про злочин Ситника. Він вважає, що чиновник визнаний судовою інстанцією винним у корупції і не може бути директором НАБУ.

Нагадаємо, у грудні Рівненський апеляційний суд не підтримав апеляцію Ситника. Його визнали винним у справі щодо відпочинку в елітних мисливських угіддях господарства «Поліське-Сарни» на території Рівненській області.