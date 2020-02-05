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ГБР открыло дело против Сытника по факту возможного злоупотребления служебным положением, фото: facebook

Сытник стал фигурантом расследования ГБР

5 фев 2020, 12:30
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Уголовное производство открыли против Артема Сытника, директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Госбюро расследований изучает факт возможного злоупотребления служебным положением. Об этом сообщают «Українські Новини».

В комментарии изданию в ГБР подтвердили информацию. Производство открыли согласно ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины по заявлению Александра Дубинского, депутата от «Слуги народа». Нардеп обратился в ведомство с заявлением о том, что решением суда Сытник признан виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.

Расследование в ГБР было начато вчера, 4 февраля.

Напомним, в декабре Ровенский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию Сытника. Его признали виновным в коррупции по делу об отдыхе в элитных охотничьих угодьях хозяйства «Полесское-Сарны» на территории Ровенской области.


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