Верховный суд выступил против законопроекта №2670. Фото: Политека

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Зарплаты судьям должны повысить в этом году, считают в Верховном суде. Пленум Верховного суда 7 февраля выступил против законопроекта № 2670, предусматривающего внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей», которыми предлагается на год отсрочить норму о повышении с 1 января 2020 года размеров должностных окладов судей.

По словам председателя Верховного суда Валентины Данишевской, такой законопроект является нарушением гарантий независимости судебной власти, данных государством. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Глава Верховного суда отметила, что Кабмин не просто просит отсрочить повышение зарплат судей — принятие такого законопроекта повлечет снижение уровня вознаграждения судей, которое гарантировало само же государство.

По итогам заседания 162 судьи проголосовали за обращение к Верховной Раде о недопустимости принятия законопроекта № 2670, предусматривающего внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей».

Напомним, законопроект № 2670 появился по инициативе правительства, в Верховную Раду он был передан 23 декабря 2019 года. Согласно документу, норма о повышении окладов откладывается с 1 января. В 2020 году размер должностных окладов составит для судьи местного суда 25 прожиточных минимумов. Оплата для судьи высшего специализированного суда и апелляционного суд — 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.