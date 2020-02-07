Верховний суд виступив проти законопроекту №2670. Фото: Політека

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Зарплати суддям повинні підвищити цього року, вважають у Верховному суді. Пленум Верховного суду 7 лютого виступив проти законопроекту № 2670, який передбачає внесення змін до закону «Про судоустрій та статус суддів», якими пропонується на рік відтермінувати норму про підвищення з 1 січня 2020 року розмірів посадових окладів суддів.

За словами голови Верховного суду Валентини Данішевської, такий законопроект є порушенням гарантій незалежності судової влади, даних державою. Про це пише «Судово-юридична газета».

Глава Верховного суду зазначила, що Кабмін не просто просить відтермінувати підвищення зарплат суддів — прийняття такого законопроекту спричинить зниження рівня винагороди суддів, який гарантувало сама ж держава.

За підсумками засідання 162 судді проголосували за звернення до Верховної Ради про неприпустимість прийняття законопроекту № 2670, що передбачає внесення змін до закону «Про судоустрій та статус суддів».

Нагадаємо, законопроект № 2670 з’явився з ініціативи уряду, до Верховної Ради його передали 23 грудня 2019 року. Згідно з документом, норма про підвищення окладів відтерміновується з 1 січня. У 2020 році розмір посадових окладів складе для судді місцевого суду 25 прожиткових мінімумів. Оплата для судді вищого спеціалізованого суду та апеляційного суду — 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.