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Авіакатастрофа літака МАУ: Іран може передати Україні «чорні скриньки», якщо не зможе їх розшифрувати, фото: Вікіпедія

Авіакатастрофа літака МАУ: Іран передасть Україні «чорні скриньки», якщо не зможе їх розшифрувати

7 лют 2020, 15:02
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«Чорні скриньки» рейсу PS752, який збили в Ірані, передадуть Україні, якщо не зможуть їх розшифрувати.

Манучехр Мораді, посол Ірану в Україні, розповів подробиці. Дипломат виступив на форумі: «Ситуація на Близькому Сході та майбутнє відносин України та Ірану».

Він зазначив, що варто очікувати завершення комплексного розслідування катастрофи. Згідно з нормами міжнародного права встановлює обставини Іран, оскільки є країною, де сталася трагедія.

Чорні скриньки можуть відправити до України, якщо в Ірану не буде можливості їх розшифрувати, — заявив Мораді.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран пропонував по 80 тис. дол. родинам загиблих. Українська сторона відмовилась.

Нагадаємо, літак «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752 зазнав авіакатастрофи 8 січня поблизу Тегерану. На борту авіалайнера перебували 176 осіб, усі вони загинули. Іранські сили ППО заявили, що випадково збили авіасудно. Влада Ірану офіційно підтвердила цю інформацію 11 січня.

Джерело: Ракурс


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