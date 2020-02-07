Коронавірус: названо ще одну істоту, від якої могла поширитися інфекція

Панголін. Фото: faunazoo.ru

https://racurs.ua/ua/n133359-smertelnyy-koronavirus-nazvanyy-nezvychaynyy-promijnyy-gospodar-infekciyi.html

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Смертельний коронавірус 2019-nCoV міг мати проміжного господаря, від якого потім могла заразитися людина. Група вчених із Китаю після проведення аналізу 1 тис. зразків генетичного матеріалу прийшла до висновку, що найбільш ймовірним проміжним господарем 2019-nCoV міг бути панголін.

Вчені встановили, що виявлена ​​у панголінів геномна послідовність 2019-nCoV на 99% збігаєтьсяз геномом нового коронавірусу у хворих людей, повідомляє «Інтерфакс».

Вчені уточнюють, що панголін міг бути не єдиним переносником смертельної для людей інфекції.

Експерти стверджують, що їх дослідження допоможуть у боротьбі з епідемією коронавірусу. Вчені продовжать свої дослідження з метою виявлення інших імовірних проміжних господарів 2019-nCoV.

Вчені рекомендують громадянам Китаю триматися подалі від диких тварин.

У той же час, підтвердження того, що саме панголін вперше заразив людину коронавірусом, поки немає.

Панголіни відносяться до розряду плацентарних ссавців. Вони можуть виростати до 27 кг, а їх тіло вкрите ромбовидними лусками. Морда, черево та внутрішня поверхня ніг покриті жорсткою шерстю. Панголіни харчуються термітами і мурахами. Існує вісім видів панголінів: чотири види поширені в екваторіальній і південній частині Африки, чотири — у південно-східній Азії.

Луску панголінів використовують у китайській народній медицині. М’ясо тварин вважається делікатесним і його вживають у їжу у В'єтнамі та Китаї.