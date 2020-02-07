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Ракурс
Панголин. Фото: faunazoo.ru

Коронавирус: названо еще одно существо, с которого могло начаться заражение

7 фев 2020, 14:47
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Смертельный коронавирус 2019-nCoV мог иметь промежуточного хозяина, от которого затем мог заразиться человек. Группа ученых из Китая после проведения анализа 1 тыс. образцов генетического материала пришла к заключению, что наиболее вероятным промежуточным хозяином 2019-nCoV мог быть панголин.

Ученые установили, что обнаруженная у панголинов геномная последовательность 2019-nCoV на 99% совпадает с геномом нового коронавируса у больных людей, сообщает «Интерфакс».

Ученые уточняют, что панголины могли быть не единственными переносчиками смертельной для людей инфекции.

Эксперты утверждают, что их исследования помогут в борьбе с эпидемией коронавируса. Ученые продолжат свои исследования с целью выявления других вероятных промежуточных хозяев 2019-nCoV.

Ученые рекомендуют гражданам Китая держаться подальше от диких животных.

В то же время, подтверждения тому, что именно панголин впервые заразил человека коронавирусом, пока нет.

Панголины относятся к разряду плацентарных млекопитающих. Они могут вырастать до 27 кг, а их тело покрыто ромбовидными чешуйками. Морда, брюхо и внутренняя поверхность ног покрыты жесткой шерстью. Панголины питаются термитами и муравьями. Существует восемь видов панголинов: четыре вида распространены в экваториальной и южной части Африки, четыре — в юго-восточной Азии.

Чешую панголинов используют в китайской народной медицине. Мясо животных считается деликатесным и его употребляют в пищу во Вьетнаме и Китае.


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