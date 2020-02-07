Рада снова была пустой в пятницу, скриншот трнасляции

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Депутаты Верховной Рады девятого созыва продолжили позорную практику плохой посещаемости работы в последний рабочий день недели. Сегодня нардепы дружно прогуляли заключительную часть утреннего заседания.

Если на часе правительства и рассмотрении земельного законопроекта депутаты активно работали (утром зарегистрировались 286 человек), то после 13.00, когда парламент перешел к заключительному пункту повестки дня («Разное»), Рада опустела. Спикер Разумков призвал коллег не расходиться, однако депутаты не слушались и уже через полчаса в зале сидели несколько десятков избранников.

Под фото парламентского журналиста Яна Доброносова, который зафиксировал пустой сессионный зал, пользователи не стеснялись в оценке отношения нардепов к своим должностным обязанностям.

«Напоминает восьмой созыв», «А говорили, что отличаются», «Остались только те, у кого дома Wi-Fi нет?», «Так будет не менее трех пленарных недель», — такие комментарии оставили под фото Доброносова.

Народные депутаты сегодня приостановили рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Депутаты прошли 216 поправок и продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе (18−21 февраля). Всего ко второму чтению закона о рынке земли внесли около 4 тыс. поправок.

Вчера в Раде депутаты часто ссорились. Например, нардеп из «Слуги народа» Максим Ткаченко с бранью набросился на коллегу из «Батькивщины» Алексея Кучеренко. Кучеренко написал заявление в полицию из-за хулиганского поведения Ткаченко. Кучеренко обещает отозвать свои заявления и забыть об этом инциденте, если коллега извинится.