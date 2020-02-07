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Кучеренко против Ткаченко: нардеп от «Батькивщины» написал заявление в полицию, фото: скрин

Кучеренко против Ткаченко: нардеп от «Батькивщины» написал заявление в полицию (ДОКУМЕНТ)

7 фев 2020, 12:06
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Алексей Кучеренко, народный депутат от «Батькивщины», написал заявление в полицию на Максима Ткаченко, депутата «Слуги народа».

На заседании парламента 6 февраля представитель пропрезидентской партии грубо обматерил его возле трибуны. Об этом народный депутат написал в Facebook.

Кучеренко решил обратиться в правоохранительные органы из-за хулиганского поведения Ткаченко. Заявление будет также отправлено в Комитет по регламенту и депутатской этике.

Кучеренко обещает отозвать свои заявления и забыть об этом инциденте, если коллега извинится. В противном случае он гарантирует доведение последствий действий нардепа от «Слуги народа».

В конце концов — я не отец, не мать и не воспитатель трускавецкой школы, — отметил депутат «Батькивщины».

Кучеренко против Ткаченко: нардеп от «Батькивщины» написал заявление в полицию, фото: facebook

Кучеренко против Ткаченко: нардеп от «Батькивщины» написал заявление в полицию, фото: facebook

Ранее Максим Саврасов, народный депутат от «Европейской солидарности», предположил, что в парламенте находился охранник с оружием. Руслан Стефанчук, первый заместитель спикера Верховной Рады, поручил регламентному комитету разобраться.

Источник: Ракурс


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