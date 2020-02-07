Кучеренко проти Ткаченка: нардеп від «Батьківщини» написав заяву в поліцію, фото: скрін

https://racurs.ua/ua/n133344-kucherenko-proty-tkachenka-nardep-vid-batkivschyny-napysav-zayavu-v-policiu.html

Ракурс

Олексій Кучеренко, народний депутат від «Батьківщини», написав заяву в поліцію на Максима Ткаченка, депутата «Слуги народу».

На засіданні парламенту 6 лютого представник пропрезидентської партії грубо вилаяв його біля трибуни. Про це народний депутат написав у Facebook.

Кучеренко вирішив звернутись до правоохоронних органів через хуліганську поведінку Ткаченка. Заяву буде також подано в Комітет з регламенту і депутатської етики.

Кучеренко обіцяє відкликати свої заяви та забути про цей інцидент, якщо колега вибачиться. У іншому випадку він гарантує доведення наслідків дій нардепа від «Слуги народу».

Врешті-решт — я не батько, не мама і не вихователь трускавецької школи, — зазначив депутат «Батьківщини».

Нагадаємо, 6 лютого Максим Ткаченко, депутат з «Слуги народу», облаяв Олексія Кучеренко, народного депутата від «Батьківщини». Інцидент стався під час розгляду земельної реформи у Верховній Раді.