Пожежа. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n133343-pojeja-na-kurenivci-polum-yam-ohoplena-sto-z-avtomobilyamy-foto-video.html

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Пожежа в Києві сталася на одній зі станцій технічного обслуговування (СТО), яка розташована на вулиці Резервній.

На момент виникнення пожежі всередині СТО знаходилося кілька автомобілів, повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

Двоповерхову будівлю повністю охопив вогонь.

На відео чутно, як усередині СТО лунають вибухи.

На місце пожежі прибули рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про потерпілих і причини пожежі поки що відсутня.