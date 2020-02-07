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Пожежа. Фото: РБК-Україна
Пожежа на Куренівці: полум’ям охоплена СТО з автомобілями (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n133343-pojeja-na-kurenivci-polum-yam-ohoplena-sto-z-avtomobilyamy-foto-video.htmlРакурс
Пожежа в Києві сталася на одній зі станцій технічного обслуговування (СТО), яка розташована на вулиці Резервній.
На момент виникнення пожежі всередині СТО знаходилося кілька автомобілів, повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.
Двоповерхову будівлю повністю охопив вогонь.
На відео чутно, як усередині СТО лунають вибухи.
На місце пожежі прибули рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Інформація про потерпілих і причини пожежі поки що відсутня.
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