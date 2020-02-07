Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа. Фото: РБК-Україна

Пожежа на Куренівці: полум’ям охоплена СТО з автомобілями (ФОТО, ВІДЕО)

7 лют 2020, 11:59
999

Пожежа в Києві сталася на одній зі станцій технічного обслуговування (СТО), яка розташована на вулиці Резервній.

На момент виникнення пожежі всередині СТО знаходилося кілька автомобілів, повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

Пожежа на СТО. Фото: Київ оперативнийДвоповерхову будівлю повністю охопив вогонь.

На відео чутно, як усередині СТО лунають вибухи.

Пожежа на СТО. Фото: Київ оперативнийНа місце пожежі прибули рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про потерпілих і причини пожежі поки що відсутня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Усика потягнуло на сороміцькі вірші під час суперечки із блогером-ветераном (ВІДЕО)

Боксер Усик записав відповідь ветерану-блогеру у віршованій формі. Леонід Остальцев назвав Усика мавпою, коли перераховував осіб, які часто зневажливо говорять про Україну. Боксер припустився граматичних помилок у відповіді

Новини України
12:58

«Ви приховуєте докази моєї невинуватості»: Антоненко написав листа слідчому (ФОТО)

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко написав листа слідчому Василю Бирку. У листі Антоненко каже, що слідчий перекручує свідчення і приховує факти

Новини України
12:18