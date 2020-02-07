Пожар. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n133343-pojar-na-kurenevke-plamenem-ohvacheno-sto-s-avtomobilyami-foto-video.html

Ракурс

Пожар в Киеве произошел на одной из станций технического обслуживания (СТО), которая расположена на улице Резервной.

На момент возгорания внутри СТО находилось несколько автомобилей, сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

Двухэтажное здание полностью охватил огонь.

На видео слышно, как внутри здания раздаются взрывы.

На место пожара прибыли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о потерпевших и причинах пожара пока отсутствует.