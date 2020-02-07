Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пожар. Фото: РБК-Украина

Пожар на Куреневке: пламенем охвачена СТО с автомобилями (ФОТО, ВИДЕО)

7 фев 2020, 11:59
999

Пожар в Киеве произошел на одной из станций технического обслуживания (СТО), которая расположена на улице Резервной.

На момент возгорания внутри СТО находилось несколько автомобилей, сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

Пожар на СТО. Фото: Киев оперативный

Двухэтажное здание полностью охватил огонь.

На видео слышно, как внутри здания раздаются взрывы.

Пожар на СТО. Фото: Киев оперативный

На место пожара прибыли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о потерпевших и причинах пожара пока отсутствует.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Вы скрываете доказательства моей невиновности»: Антоненко написал письмо следователю (ФОТО)

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко написал письмо следователю Василию Бирко. В письме Антоненко говорит, что следователь перекручивает показания и утаивает факты

Новости Украины
12:18

Украинские гимнастки выступят в РФ: Бородянский объяснил это тем, что «спортсмены — не артисты»

Украинские художественные гимнастки выступят на соревнованиях в России. В Федерации гимнастики объяснили такое решение тем, что это положительным образом повлияет на рейтинг спортсменов. Кроме того, за границей лучше залы для тренировок и выступлений

Новости Украины
11:37

Рынок земли: Милованов анонсировал проверку происхождения денег на покупку участков

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в правительстве планируют запустить предохранители для проверки средств на покупку земельных участков. Процедура покупки будет осуществляться только электронными платежами

Новости Украины
10:01
1432