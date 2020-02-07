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Пожар. Фото: РБК-Украина
Пожар на Куреневке: пламенем охвачена СТО с автомобилями (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n133343-pojar-na-kurenevke-plamenem-ohvacheno-sto-s-avtomobilyami-foto-video.htmlРакурс
Пожар в Киеве произошел на одной из станций технического обслуживания (СТО), которая расположена на улице Резервной.
На момент возгорания внутри СТО находилось несколько автомобилей, сообщает «Киев оперативный» в Facebook.
Двухэтажное здание полностью охватил огонь.
На видео слышно, как внутри здания раздаются взрывы.
На место пожара прибыли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информация о потерпевших и причинах пожара пока отсутствует.
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