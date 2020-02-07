Украинские гимнастки выступят в РФ. Фото: Федерация гимнастики Украины

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Украинские гимнастки примут участие в соревнованиях, которые пройдут в столице России Москве 7−9 февраля. Речь идет о первом Гран-при по художественной гимнастике. Такое решение было принято из-за того, что каждое участие украинских спортсменов в международных соревнованиях повышает их рейтинг.

Кроме того, за границей есть возможность тренироваться и выступать в нормальных залах, чего не скажешь об Украине. Об этом рассказала первый вице-президент Федерации гимнастики Украины и главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина, пишет пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

По словам Дерюгиной, участие в первом Гран-при повышает рейтинги украинских спортсменов и уменьшает шансы конкурентов. Она отметила, что команда долго взвешивала за и против, но все-таки решили ехать в Москву, ведь именно там состоится старт Гран-при по художественной гимнастике 2020 года.

Кроме того, главный тренер рассказала, что каждый выезд за границу для спортсменов — это не только возможность показать себя, но и шанс потренироваться в нормальных условиях, ведь в Украине, по ее словам, «украинская сборная по художественной гимнастике тренируется в нищенских условиях».

У нас высота зала к потолку 7,4 метра, а должно быть 14 метров, — отметила Дерюгина.

При этом украинская сборная остается одной из самых сильных в мире.

Дерюгина также рассказала, что спортсмены сейчас тренируются круглыми сутками, чтобы подготовится к летним Олимпийским играм в Токио, а выступления на международных соревнованиях в преддверии Олимпиады имеют большое значение.

Выступление украинских спортсменов в России поддержал и министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. На пресс-конференции в Киеве он рассказал, что не нужно путать артистов со спортсменами. Спортсмены, не выступая на каких-либо соревнованиях, теряют баллы. А потеря баллов ограничивает возможности спортсмена бороться за медали.

Для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора, — считает Бородянский, пишет «Интерфакс-Украина».

Отметим, международный турнир по художественной гимнастике «Гран-при Москва 2020» пройдет в России с 7 по 9 февраля.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря на четыре года лишил Россию права участвовать в Олимпиадах, принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Это означает, что российские спортсмены не смогут поехать уже на следующие Игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.