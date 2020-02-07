Українські гімнастки виступатимуть в РФ. Фото: Федерація гімнастики України

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Українські гімнастки братимуть участь у змаганнях, які відбудуться у столиці Росії Москві 7−9 лютого. Йдеться про перший Гран-прі з художньої гімнастики. Таке рішення було прийнято через те, що кожна участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях підвищує їхні рейтинги.

Окрім того, за кордоном є можливість тренуватися і виступати в нормальних залах, чого не скажеш про Україну. Про це розповіла перший віце-президент Федерації гімнастики України і головний тренер Національної збірної команди України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна, пише прес-служба Федерації гімнастики України.

За словами Дерюгіної, участь в першому Гран-прі підвищує рейтинги українських спортсменів і зменшує шанси конкурентів. Вона зазначила, що команда довго зважувала за і проти, але вирішили їхати в Москву, адже саме там відбудеться старт Гран-прі з художньої гімнастики 2020 року.

Окрім того, головний тренер розповіла, що кожен виїзд за кордон для спортсменів — це не тільки можливість показати себе, але і шанс потренуватися в нормальних умовах, адже в Україні, за її словами, «українська збірна з художньої гімнастики тренується в жебрацьких умовах».

У нас висота залу до стелі 7,4 метра, а повинно бути 14 метрів, — зазначила Дерюгіна.

Водночас українська збірна залишається однією з найсильніших у світі.

Дерюгіна також розповіла, що спортсмени зараз тренуються цілодобово, щоб підготуватися до літніх Олімпійських ігор в Токіо, а виступи на міжнародних змаганнях напередодні Олімпіади мають велике значення.

Виступ українських спортсменів у Росії підтримав і міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. На прес-конференції в Києві він розповів, що не потрібно плутати артистів зі спортсменами. Спортсмени, не виступаючи на будь-яких змаганнях, втрачають бали. А втрата балів обмежує можливості спортсмена боротися за медалі.

Для того, щоб ефективно боротися за медалі у світі, ми повинні виступати на території держави-агресора, — вважає Бородянський, пише «Інтерфакс-Україна».

Зазначимо, міжнародний турнір з художньої гімнастики «Гран-прі Москва 2020» відбудеться в Росії з 7 по 9 лютого.

Нагадаємо, виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) 9 грудня на чотири роки позбавив Росію права брати участь в Олімпіадах, приймати чемпіонати світу та подавати заявки на їх проведення. Це означає, що російські спортсмени не зможуть поїхати вже на наступні Ігри в Токіо, які відбудуться у 2020 році.