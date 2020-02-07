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Браконьєри в Примор'ї вбили рідкісного амурського тигра, фото: publicdomainpicture

Браконьєри в Примор’ї вбили рідкісного амурського тигра

7 лют 2020, 11:31
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Браконьєри в Росії вбили рідкісного амурського тигра.

Злочин зафіксували на території Приморського краю. Про це повідомляє «РІА Новини».

Генеральний директор центру «Амурський тигр» Сергій Арамілєв розповів подробиці. З’ясувалося, що експерти виявили в лісі підозрілі сліди. Вони викликали співробітників поліцію. Факт вбивства амурського тигра підтвердили.

Необхідні матеріали відправили до правоохоронних органів. Поліцейські розслідують обставини скоєння злочину.

Амурський тигр занесений до Міжнародної Червоної книги. Він знаходиться під загрозою зникнення. Точних даних про популяції амурського тигра на території Російської Федерації не називають. За даними «тигрячих перепису» 2015 року, їх налічувалося від 523 до 540 особин.

Раніше повідомлялося, що амурські тигри почали заходити в російські міста. У деяких районах російського Приамур’я вже введено надзвичайний стан.

Джерело: Ракурс


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