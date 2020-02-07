Пенсійний вік. Фото: fdlx.com

https://racurs.ua/ua/n133339-pensiynyy-vik-v-ukrayini-planuietsya-postiyno-zbilshuvaty-z-2023-roku.html

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Пенсійний вік в Україні неминуче доведеться збільшити. З 2023 року щорічно пенсійний вік планується збільшувати на один місяць.

Таку заяву зробила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова в інтерв’ю «Економічній правді».

Підставою для підвищення пенсійного віку Третьякова вважає результати дослідження Світового банку. За прогнозами експертів, у 2030 році при збереженні нинішньої солідарної системи лише 40% українців отримуватимуть пенсію по формулі. Інша частина пенсіонерів буде задовольнятися мінімальною пенсією.

Третьякова заявила, що уряд включив до солідарної системи ФОП, які сплачують 800 грн єдиного податку, а претендують на мінімальну пенсію у розмірі 1600 грн.

Ситуація погіршиться, якщо прожитковий мінімум в Україні буде піднято до 4 тис. грн. ФОП продовжать сплачувати мінімальний розмір податку, а державі доведеться взяти на себе у чотири рази більше зобов’язань.

На думку Третьякової, українцям у майбутньому доведеться сплачувати більше податків, щоб утримувати тих, хто сьогодні сплачує мінімум податків.

Третьякова вважає, що вводити ФОП до системи пенсійного забезпечення можна було тільки через 10−20 років. Наприклад, у Євросоюзі в пенсійну систему ФОП були внесені на початку 2000-х років, коли стали багатшими.

Третьякова вважає, що лише щорічне підвищення пенсійного віку на один місяць з 2023 року допоможе уникнути погіршення ситуації щодо пенсійного забезпечення українців.