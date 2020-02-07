Пенсионный возраст. Фото: fdlx.com

https://racurs.ua/n133339-pensionnyy-vozrast-v-ukraine-planiruetsya-postoyanno-uvelichivat-s-2023-goda.html

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Пенсионный возраст в Украине неизбежно придется увеличить. С 2023 года ежегодно пенсионный возраст планируется увеличивать на один месяц.

Такое заявление сделала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью «Экономической правде».

Основанием для повышения пенсионного возраста Третьякова считает результаты исследования Мирового банка. По прогнозам экспертов, в 2030 году при сохранении нынешней солидарной системы лишь 40% украинцев будут получать пенсию по формуле. Остальная часть пенсионеров будет довольствоваться минимальной пенсией.

Третьякова заявила, что правительство включило в солидарную систему ФЛП, которые уплачивают 800 грн единого налога, а претендуют на минимальную пенсию в размере 1600 грн.

Ситуация усугубится, если прожиточный минимум в Украине будет поднят до 4 тыс. грн. ФЛП продолжат уплачивать минимальный размер налога, а государству придется взять на себя в четыре раза больше обязательств.

По мнению Третьяковой, украинцам в будущем придется уплачивать больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня уплачивает минимум налогов.

Третьякова считает, что вводить ФЛП в систему пенсионного обеспечения можно было только через 10−20 лет. Например, в Евросоюзе в пенсионную систему ФЛП были внесены в начале 2000-х годов, когда стали богаче.

Третьякова полагает, что лишь ежегодное повышение пенсионного возраста на один месяц с 2023 года поможет избежать ухудшения ситуации по пенсионному обеспечению украинцев.