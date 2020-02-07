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Две платежки за газ: Оржель кивает на НКРЭКУ и обещает меньшие тарифы, фото — 04453

Две платежки за газ: Оржель кивает на НКРЭКУ и обещает меньшие тарифы

7 фев 2020, 11:00
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Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель объяснил ситуацию с начислением платы за транспортировку газа. Оржеля во время часа правительства в Раде спросили о двух платежках за газ, которые начали получать украинцы в 2020 году.

В частности, у министра поинтересовались, почему тариф за транспортировку насчитывают гражданам, которые за свой счет прокладывали газ в свои дома много лет назад, а платежки за транспортировку им насчитали не только в январскую платежку, но и за весь 2019 год.

Оржель переадресовал этот вопрос в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), но отметил, что такие случаи являются злоупотреблением естественных монополий.

Если говорим о том, что кто-то установил тариф в уже потребленную услугу, то в данном случае решение принималось независимым регулятором, а правительство не давит на независимого регулятора, — заявил министр.

Кроме того, Оржель заявил, что те люди, которые не пользуются газоснабжением, но все же имеют право в любой момент воспользоваться им, будут получать меньшую цену на транспортировку.

Депутаты еще раз поинтересовались целесообразностью двух платежек за газ.

В транспортировке логика такова: можно получить газ в любой момент, а значит и должна быть составляющая тарифа, — заявил Оржель.

История вопроса

Плата за распределение природного газа для потребителей с января 2020 года определяется отдельно от стоимости газа. По информации НКРЭКУ, в этом году потребители платят исключительно за услуги, которые получат в 2020 году, оплата производится равными частями каждый месяц.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснял, что платежка за транспортировку газа поступает потребителям отдельно от платежки за сам газ, чтобы была возможность свободно менять компанию, которая его поставлять.

Гончарук уверял, что разделение платежек на две части не повлияет на общую стоимость газа для потребителей: плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф.

При этом он отметил, что украинцы будут платить за транспортировку газа даже когда его не используют, но сумма будет минимальна. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн.

Правительство пообещало обратиться к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Что дальше?

Вчера стало известно, что на НКРЭКУ подали в суд. Жительница Харьковщины в Харьковском окружном административном суде требует признать незаконным постановление от 24 декабря 2019 года, которое устанавливает тариф на транспортировку газа.

Третьими лицами в процессе будут привлечены Антимонопольный комитет и Государственная регуляторная служба.

Истец отметила, что структура тарифа включает, например, закупку индивидуальных счетчиков и их обслуживание. Однако у многих потребителей их просто нет. Кроме того, гражданка считает, что газ транспортируется по трубам, которые даже не принадлежат облгазам.

Источник: Ракурс


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