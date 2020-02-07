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Российские актеры дважды прорывались в Украину, но их выдворили на 10 лет

Попытка — не пытка: российские актеры дважды прорывались в Украину, но их выдворили на 10 лет (ФОТО)

7 фев 2020, 10:49
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Запрет на въезд в Украину на десять лет был выдан двум российским актерам, которые собирались выступать в стране с лирической комедией «Идеальный свидетель». Сперва пограничники ограничили россиянам въезд на три года. Это произошло на одном из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе.

Россияне при попытке въехать в Украину утверждали, что у них нет оснований для недопущения их на территорию страны. Однако пограничники выяснили, что двое российских актеров незаконно посетили оккупированный Крым для съемок в фильме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Из-за незаконного посещения украинского полуострова пограничники запретили въезд российским актерам на три года. Еще двое россиян, которые были с ними, не смогли подтвердить цель поездки, а остальные сами отказались пересекать границу.

Однако уже через несколько часов группа россиян совершила попытку повторно пересечь границу — уже на другом пункте пропуска. При этом, сообщают в МВД, они четко понимали, что у них есть запрет на въезд в Украину. Пограничники выписали им штраф и продлили запрет на въезд в страну на десять лет. Остальным четырем россиянам запретили въезд в Украину на три года.

Отметим, в МВД не сообщили имена актеров, которым выдали запрет, однако в анонсе события указано, что в комедии «Идеальный свидетель» играют российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.

Анонс комедии «Идеальный свидетель»

Напомним, ранее Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину. Причиной такого решения стало заявление артиста о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из российских телеканалов.


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