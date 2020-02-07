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Російські актори двічі проривалися в Україну, але їх видворили на 10 років

Нехай щастить: російські актори двічі проривалися в Україну, але їх видворили на 10 років (ФОТО)

7 лют 2020, 10:49
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Заборона на в’їзд в Україну на десять років була видана двом російським акторам, які збиралися виступати в країні з ліричною комедією «Ідеальний свідок». Спершу прикордонники обмежили росіянам в’їзд на три роки. Це сталося на одному з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні.

Росіяни при спробі в’їхати в Україну стверджували, що у них немає підстав для недопущення їх на територію країни. Проте прикордонники з’ясували, що двоє російських акторів незаконно відвідали окупований Крим для зйомок у фільмі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Через незаконне відвідування українського півострова прикордонники заборонили в’їзд російським акторам на три роки. Ще двоє росіян, які були з ними, не змогли підтвердити мету поїздки, а решта самі відмовилися перетинати кордон.

Проте вже через декілька годин група росіян зробила спробу повторно перетнути кордон — вже в іншому пункті пропуску. Водночас, повідомляють в МВС, вони чітко розуміли, що у них є заборона на в’їзд в Україну. Прикордонники виписали їм штраф і продовжили заборону на в’їзд в країну на десять років. Ще чотирьом росіянам заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Зазначимо, в МВС не повідомили імена акторів, яким видали заборону, проте в анонсі події зазначено, що в комедії «Ідеальний свідок» грають російські актори Павло Баршак, Ігор Ліванов та Олена Корікова.

Анонс комедії «Ідеальний свідок»

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заборонила в’їзд російському співакові Валерію Сюткіну. Причиною такого рішення стала заява артиста про «доцільність» анексії Криму в ефірі одного з російських телеканалів.


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