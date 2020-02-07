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Нацбанк спрогнозував рівень інфляції на 2020 рік, фото: pixnio

Нацбанк спрогнозував рівень інфляції на 2020 рік

7 лют 2020, 10:43
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Інфляція у 2020 році буде низькою.

Національний банк України заявив, що рівень очікується нижчий за цільовий діапазон у розмірі 5% річних. У інфляційному звіті регулятора вказані подробиці.

У 2019 році інфляція сповільнилась до 4,1% за рік. Показник перебуває на нижній межі цільового діапазону. В НБУ зазначають, що в 2020 році інфляція впаде ще нижче.

Перебуватиме біля середньострокової цілі у 5%, — йдеться у повідомленні.

Низькі ціни на енергоносії утримуватимуть зростання цін. Як заявляють фахівці НБУ, економіка України прискорить своє зростання у 2020 році до 3,5%. У наступні роки рівень зростатиме по 4% щороку через пом’якшення монетарної політики.

У 2021−2022 роках показник становитиме 4%.

Раніше у Єврокомісії розповіли, до чого призведе штучний дефолт в Україні. За словами чиновників, це стане причиною падіння рівня життя та високої інфляції.

Джерело: Ракурс


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