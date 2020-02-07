Нацбанк прогнозирует уровень инфляции на 2020 год, фото: pixnio

https://racurs.ua/n133336-nacbank-prognoziruet-uroven-inflyacii-na-2020-god.html

Ракурс

Инфляция в 2020 году будет низкой.

Национальный банк Украины заявил, что уровень ожидается ниже целевой диапазон в размере 5% годовых. В инфляционному отчете регулятора указаны подробности.

В 2019 году инфляция замедлилась до 4,1% в год. Показатель находится на нижней границе целевого диапазона. В НБУ отмечают, что в 2020 году инфляция упадет еще ниже.

Находиться у среднесрочной цели в 5%, — говорится в сообщении.

Низкие цены на энергоносители сдержат рост цен. Как заявляют специалисты НБУ, экономика Украины ускорит свой рост в 2020 году до 3,5%. В последующие годы уровень будет расти по 4% ежегодно из-за смягчения монетарной политики.

В 2021—2022 годах показатель составит 4%.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, к чему приведет искусственный дефолт в Украине. По словам чиновников, это станет причиной падения уровня жизни и высокой инфляции.