Дві платіжки за газ: Оржель киває на НКРЕКП і обіцяє менші тарифи, фото — 04453

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Міністр енергетики і довкілля Олексій Оржель пояснив ситуацію із нарахуванням плати за транспортування газу. Оржеля під час години уряду в Раді запитали про дві платіжки за газ, які почали отримувати українці в 2020 році.

Зокрема, у міністра поцікавилися, чому тариф за транспортування нараховують громадянам, які за свій кошт прокладали газ до своїх будинків багато років тому, а платіжки за транспортування їм нарахували не лише у січневу платіжку, але й за увесь 2019 рік.

Оржель переадресував це питання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Якщо говоримо про те, що хтось встановив тариф у вже спожиту послугу, то у даному випадку рішення приймалося незалежним регулятором, а уряд не тисне на незалежного регулятора, — заявив міністр.

Крім того, Оржель заявив, що ті люди, які не користуються газопостачанням, але все-таки мають право в будь-який момент скористатися ним, будуть отримувати меншу ціну на транспортування.

Депутати ще раз поцікавилися доцільністю двох платіжок за газ.

У транспортуванні логіка така: можна отримати газ в будь-який момент, а значить і повинна бути складова тарифу, — заявив Оржель.

Історія питання

Плата за розподіл природного газу для споживачів з січня 2020 року визначається окремо від вартості газу. За інформацією НКРЕКП, у 2020 році споживачі сплачують виключно за послуги, які отримають у 2020 році, оплата здійснюється рівними частинами кожного місяця.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснював, що платіжка за транспортування газу надходить споживачам окремо від платіжки за сам газ, щоб була можливість вільно змінювати компанію, яка його постачатиме.

Гончарук запевняв, що розділення платіжок на дві частини не вплине на загальну вартість газу для споживачів: плата за транспортування завжди існувала, але раніше вона входила до загального тарифу.

При цьому він зазначив, що українці платитимуть за транспортування газу навіть, коли його не використовують, але сума буде мінімальна. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2.8 грн.

Уряд пообіцяв звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.

Що далі?

Учора стало відомо, що на НКРЕКП подали до суду. Мешканка Харківщини позивається у Харківському окружному адміністративному суді з вимогою визнати незаконною постанову від 24 грудня 2019 року, яка встановлює тариф на транспортування газу.

Третіми особами в процесі бути залучені Антимонопольний комітет і Державна регуляторна служба.

Позивачка зауважила, що структура тарифу включає, наприклад, закупку індивідуальних лічильників і їх обслуговування. Однак в багатьох споживачів їх просто немає. Крім того, громадянка вважає, що газ транспортується по трубах, які навіть не належать облгазам.