Повышение пенсии в 2020 году. Фото: Pixabay

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Ракурс

Повышение пенсии в 2020 году заложено в государственном бюджете Украины. Предусмотрена автоматическая индексация пенсий в 2020 году, которая стартует в марте. Кого она коснется и чего ожидать работающим пенсионерам?

Всем нужна индексация пенсии

Пенсия — это, без преувеличения, важнейшая социальная выплата в стремительно стареющей Украине. Прогнозы утверждают, что к декабрю этого года минимальный размер пенсии составит 1,8 тыс. грн. Кроме того, с ростом минимальной зарплаты вырастут и другие соцвыплаты. Кто может рассчитывать на дополнительную «копейку» в своем кошельке?

Повышение пенсии в 2020 году: на что рассчитывать?

В конце 2018 года тогда еще действующий вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что с каждым годом, начиная с 2019-го, в стране будет происходить «осовременивание», то есть индексация пенсий. В 2020 году таких шагов запланировано сразу два — в июне и декабре. На все финансирование Пенсионного фонда в этом году предусмотрено 173 млрд грн.

В течение года минимальная пенсия будет меняться следующим образом:

с 1 января до 30 июня она составит 1638 грн,

с 1 июля по 30 ноября — 1712 грн,

с 1 декабря и до конца месяца — 1769 грн.

Хочу больше

Кроме минимальной в Украине также существует и максимальная пенсия, на которую могут рассчитывать те, чья зарплата превышала среднюю в восемь раз. Лица, которые принадлежат к категориям со спецправами на максимальные выплаты, тоже получат пенсии, намного превышающие минималку.

Если к декабрю 2020 года минимальная пенсия достигнет 1769 грн, то максимальная будет немного меньше 18 тыс. грн.

Повышение пенсии в 2020 году: на старость

В первую очередь добавку к пенсии получат те пенсионеры, возраст которых перевалил за 80 лет и у которых нет родственников, — по 806 грн. Людям в столь почтенном возрасте дадут на 670 грн больше — на оплату особого ухода за ними. Таким образом, выплата по уходу составит почти тысячу гривен в 2020 году. В настоящее время она составляет около 10% от прожиточного минимума, но и эта сумма зависит от возраста человека и от того, является ли ухаживающий за пенсионером его родственником.

На эти надбавки в бюджете предусмотрено 806 млн грн.

Когда ждать индексации пенсии?

На март этого года запланировано проведение автоматической индексации пенсий. При этом будет учитываться коэффициент роста потребительских цен за 2019 год, а также коэффициент роста средней заработной платы за предыдущие три года. Для расчета размера пенсии среднюю зарплату нужно умножить на эти коэффициенты.

По прогнозам главы парламентского комитета по соцполитике Галины Третьяковой, в начале весны индексация пенсий приведет к повышению выплат в среднем на 12%.

Индексации подвергнутся пенсии, которые были рассчитаны исходя из среднего показателя зарплаты в 3746 грн. То есть коснется она людей, чьи пенсии рассчитывались до 2018 года с учетом данных за 2014‒2016 годы.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2020 году

Те пенсионеры, которые продолжают работать, также могут претендовать на переиндексацию пенсий в 2020 году. Это произойдет автоматически в том случае, если претенденту уже проводили индексацию раньше. Соответствующий процесс повторяют каждые два года: таким образом, если в 2018 году вы вышли на пенсию, но продолжили трудиться и не попадали под индексацию, в марте вам нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Подумать об этом лучше заранее, до начисления мартовской пенсии.

Пересчет пенсии для военных

Повышать пенсии военнослужащим начали еще в 2018 году, и этот процесс проходит в несколько этапов. Сумма начислений зависит от размера должностного оклада, оклада за звание (воинское и специальное) и процентной надбавки за выслугу. Данные берутся по состоянию на 1 марта 2018 года.

Два года назад военным добавили почти по 1,5 тыс. грн, в 2019 году — еще 750 грн, и столько же планируется «набросить» в 2020 году.

Новинка системы

Еще одним нововведением 2020 года должно стать автоматическое назначение пенсий. Этот процесс должен перейти в онлайн уже в июле: все необходимые данные можно будет указать на сайте Пенсионного фонда. Но для того, чтобы воспользоваться услугой, нужна электронная подпись — то есть сервис будет доступен владельцам гаджетов с такой функцией.

Кроме подписи нужны скан-копии документов, электронное заявление и выбор банка, в котором будет выплачиваться пенсия. Через 10 дней, после обработки информации, в Пенсионный фонд нужно будет явиться с оригиналами документов.

Пенсию по возрасту в 2020 году смогут оформить те, кто:

в 60 лет имеет стаж в 27 лет,

в 63 года — стаж от 17 до 27 лет,

в 65 лет — стаж 15‒17 лет.

Рассчитать размер полагающихся выплат можно будет в «Пенсионном калькуляторе» на том же сайте.